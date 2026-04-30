Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha commentato la promozione in Serie C dell’Ostiamare, definendola un sogno realizzato. Ha parlato anche della salvezza anticipata del Genoa, attribuendola ai risultati ottenuti dai giocatori. Inoltre, ha affrontato temi legati al Mondiale e ai prossimi impegni della squadra. Sono state toccate varie tematiche legate al calcio, senza approfondimenti su aspetti personali o dettagli legali.

Lukaku Milan, nessuna trattativa: smentite le voci di mercato. Belga concentrato solo sul recupero totale Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Inter, che fastidio! Le insinuazioni nell’inchiesta arbitri per rovinare la festa scudetto – VIDEO di Giuseppe Colicchia Infortunio Cambiaghi, c’è lesione: in dubbio per l’ultima di campionato contro l’Inter! Il comunicato del Bologna...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa De Rossi: «Promozione in C dell’Ostiamare un sogno. Genoa? Salvezza anticipata merito dei ragazzi»

L'Ostiamare di De Rossi dopo 35 anni è promossa in serie C. Le immagini della festa

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: De Rossi: Il coro mi ha fatto esplodere il cuore. Obiettivo rendere il Genoa più forte possibile; De Rossi: Questa sconfitta mi brucia molto. Adesso costruiamo un Genoa più forte; De Rossi verso Genoa-Como: Il nostro obiettivo è a portata di mano; Rassegna Stampa | De Rossi pronto a sfidare Fabregas. Ekuban e Baldanzi da valutare.

Genoa, De Rossi: Contro l’Atalanta con coraggio. E stavolta proviamo restare in 11L’allenatore verso il match di Bergamo: Ormai siamo salvi ma vogliamo provare a vincere ogni partita. Con loro siamo sempre rimasti in 10 dopo poco, non è un ... ilsecoloxix.it

Genoa, De Rossi: A Bergamo Ekuban e Norton-Cuffy ci saranno, Baldanzi invece noDal Como all’Atalanta, da una big a un’altra. Confidando che questo possa essere il fine settimana dell’aritmetica salvezza. Daniele De Rossi tra presente e futuro, tra futuro dietro l’angolo e a medi ... primocanale.it

TP24 - Il territorio in diretta. . Sebastiano Grasso, durante la conferenza stampa di Giulia Adamo: “Siamo qui perché Giulia ha accolto i nostri 12 punti”. - facebook.com facebook

Domani pomeriggio, dopo l’approvazione del piano Casa in Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni dovrebbe presentarsi in conferenza stampa. La seconda volta in tre giorni. x.com