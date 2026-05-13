Dopo 21 anni, il Betis torna in Champions League, un risultato che segna un grande traguardo per il club. Nel frattempo, il Siviglia di Sergio Ramos si trova a un punto dalla zona retrocessione in campionato, evidenziando le difficoltà di una squadra che rappresenta da sempre una delle due anime calcistiche della città andalusa. La città vive questa stagione con un contrasto evidente tra le fortune delle due squadre.

Siviglia bipolare. La città spagnola dell’Andalusia che da sempre divide le sue piazze tra i colori biancoverdi del Betis e quelli biancorossi del Siviglia, in questa stagione 2025-26 vive un paradosso che racconta in modo perfetto la doppia anima di una città di calcio. Da una parte il Betis che vola in Champions League dopo 21 anni di assenza. Dall’altra il Siviglia, appena passato sotto il controllo di Sergio Ramos, che rischia clamorosamente di scivolare in Segunda Division. Il Betis di Pellegrini torna in Champions dopo 21 anni. Nella notte di martedì 12 maggio è scattata ufficialmente la festa al Benito Villamarín. Il Betis ha battuto 2-1 l’Elche grazie ai gol di Cucho Hernandez e di Pablo Fornals, portando il vantaggio sul Levante sesto a otto punti — un margine matematicamente incolmabile a due giornate dalla fine.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Betis in Champions dopo 21 anni, Siviglia di Sergio Ramos a un punto dalla retrocessione: i due volti opposti dell’Andalusia

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