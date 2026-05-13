Bertolaso fa da solo C’è il protocollo per la morte assistita Rabbia in Consiglio

In Lombardia, sono state diffuse le bozze del nuovo protocollo del Welfare che stabilisce che il sistema regionale si occupi del percorso di morte assistita. La proposta ha suscitato reazioni contrarie da parte di alcuni esponenti di partito, tra cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che hanno definito la scelta un errore. Bertolaso, invece, ha deciso di agire in modo autonomo, senza seguire le linee guida ufficiali.

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