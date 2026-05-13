Bertolaso fa da solo C’è il protocollo per la morte assistita Rabbia in Consiglio
In Lombardia, sono state diffuse le bozze del nuovo protocollo del Welfare che stabilisce che il sistema regionale si occupi del percorso di morte assistita. La proposta ha suscitato reazioni contrarie da parte di alcuni esponenti di partito, tra cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che hanno definito la scelta un errore. Bertolaso, invece, ha deciso di agire in modo autonomo, senza seguire le linee guida ufficiali.
Diffuse le bozze del Welfare lombardo: il sistema regionale deve «farsi carico» del percorso letale. Fdi, Lega e Fi: errore. Si chiama «Indicazioni procedurali del sistema sanitario regionale in materia di morte medicalmente assistita» ed è il protocollo approntato dal gruppo di lavoro scelto dall’assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Come da lui stesso anticipato al Corriere della Sera, è di prossima entrata in vigore. E ieri ha riaperto un tema piuttosto rilevante in maggioranza al Pirellone, proprio nel giorno in cui si riaccende la discussione parlamentare sul fine vita, che arriverà in Senato il prossimo 3 giugno.🔗 Leggi su Laverita.info
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