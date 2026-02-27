Ghinelli fa il sindaco d’Europa ma ad Arezzo lascia il Consiglio a parlare da solo

Il sindaco di una città italiana è stato eletto come rappresentante di un'organizzazione europea, assumendo un ruolo di rilievo a livello continentale. Nel frattempo, ad Arezzo, il Consiglio comunale rimane senza la presenza del primo cittadino, lasciando le decisioni alle discussioni dei consiglieri. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Counicato stampa Comune di Arezzo Mentre il sindaco Alessandro Ghinelli manifesta sotto il carcere di Silivri per difendere la democrazia europea e sostenere Ekrem?mamo?lu, ad Arezzo c’è chi difende un diritto più terra terra: avere risposte. Perché mentre lui è in Turchia con Eurocities a parlare di stato di diritto, autonomia municipale e grandi principi, in Consiglio Comunale il suo banco era vuoto. Assente. E le interrogazioni restano lì, come le buche dopo un temporale. Le domande? Tante. E mica leggere. Si parla di barriere antirumore e antismog all’incrocio tangenzialevia Fiorentinavia Pitagora: previste o no? Perché chi ci abita respira e sente tutto, mica solo i discorsi sulla resilienza urbana. 🔗 Leggi su Lortica.it

