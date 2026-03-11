A Parma, la morte di Christopher Gaston Ogando, un uomo di 27 anni residente in città e originario della Repubblica Dominicana, ha portato i RIS sul luogo. La famiglia dell’uomo è assistita dall’avvocato Francesco Liguori mentre le autorità indagano sui fatti. La vicenda ha suscitato attenzione, con le forze dell’ordine impegnate nelle verifiche necessarie per chiarire quanto accaduto.

Chi era Christopher Gaston Ogando e cosa è successo a Parma. La morte di Christopher Gaston Ogando, 27 anni, cittadino dominicano residente a Parma, è ora al centro di un’inchiesta giudiziaria che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. Il giovane è morto il 5 marzo 2026 all’ Ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione. Il ricovero era avvenuto poche ore prima, dopo un episodio verificatosi il 4 marzo intorno alle 18 in Borgo Riccio, nel centro storico della città. La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un procedimento penale ipotizzando il reato di omicidio aggravato, previsto dagli articoli 575 e 577 del codice penale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morte di Christopher Gaston Ogando a Parma: arrivano i RIS, famiglia assistita da Francesco Liguori

Articoli correlati

Parma, il 27enne Christopher Gaston Ogando trovato in un lago di sangue e con una ferita da arma da taglio: la fidanzata indagata per omicidio volontarioLa Procura di Parma ha formalmente aperto un’inchiesta per omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo, in seguito alla morte di Christopher...

Morto dopo essere stato accoltellato al torace a Parma, fidanzata di Cristopher Gaston Ogando indagataIndagata la fidanzata di Cristopher Gaston Ogando, il 27enne morto in ospedale a Parma a causa di una coltellata al torace.

Altri aggiornamenti su Morte di Christopher Gaston Ogando a...

Discussioni sull' argomento Parma, 27enne ucciso con una coltellata: indagata la fidanzata 21enne; Ventisettenne muore accoltellato dalla fidanzata; Parma, 27enne accoltellato muore in ospedale: indagata la fidanzata; Ragazzo di 27 anni morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontario.

Ragazzo di 27 anni morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontarioÈ indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo la giovane italo-cubana, che è ascoltata dai carabinieri di Parma dopo ... msn.com

È indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo la giovane italo-cubana, che è ascoltata dai carabinieri di Parma dopo la morte del fidanzato, Christopher Gaston Ogando, 27 anni, originario della Repubblica Dominicana e residente in città, facebook