In un'intervista, un esponente politico ha criticato l'uso della retorica sulla famiglia da parte di un'altra figura politica, sostenendo che questa strategia serve a distogliere l'attenzione dalla situazione a Gaza. Sono state sollevate anche questioni riguardanti le ragioni del calo delle nascite, e sono stati discussi i fondi promessi nel 2022, tra rendite e banche. La discussione si concentra sui temi sociali e sulle risorse pubbliche.

? Domande chiave Perché la retorica sulla famiglia non ferma il crollo delle nascite?. Come sono finiti i fondi promessi nel 2022 tra rendite e banche?. Chi sta davvero beneficiando della crescita occupazionale in Italia?. Perché la politica estera italiana non ha reagito al caso Israele?.? In Breve Pil sceso dal 3,9% allo 0,4% con calo nascite al 5-6%. Ricchezza calata dell'8% rispetto ai valori di tre anni fa. Banche incassate 120 miliardi di euro in tre anni di profitti. Occupazione in aumento solo per la fascia degli ultracinquantenni.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Il modesto avanzamento del PIL conferma la stagnazione economica denunciata da Bersani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bersani su Meloni: “Usa la famiglia per distogliere da Gaza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, scontro Sallusti-Bersani. “Meloni si preoccupa dei bambini”. “Fa solo propaganda”. Su La7Acceso confronto a Dimartedì, su La7, tra il giornalista Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato Sì Riforma, e l’ex ministro Pier Luigi Bersani.

Bersani a La7: “Meloni si commuove solo per i bambini che ha vicino ma non ha detto una parola seria sui 20mila uccisi a Gaza”“Come negli Stati Uniti con Trump, così anche in Italia il vittimismo della Meloni non fa nessun effetto.

Temi più discussi: dIMartedì, Giovanni Floris, puntata integrale del 12/5/2026; DIMARTEDI’: SU LA7 IN PRIMA SERATA OSPITI PIER LUIGI BERSANI E MASSIMO GHINI; Renzi con Padellaro: Meloni, il suo problema è che gli italiani adesso l’hanno vista all’opera; Di Bella: Trump andrà in visita Cina con il cappello in mano.

Bersani a La7: Meloni si commuove solo per i bambini che ha vicino ma non ha detto una parola seria sui 20mila uccisi a GazaDal vittimismo ora la retorica della Meloni è virata verso il patetismo, cioè verso il cuore, la mamma, i bambini. Ma solo i bambini che ha lì vicino la commuovono. I 20mila bambini ammazzati a Gaza, ... ilfattoquotidiano.it

Bersani contro Meloni, Italia ultima in Europa e lei non guarda in faccia i problemi, solo propagandaL'ex segretario Pd Pier Luigi Bersani si scaglia in diretta televisiva contro Giorgia Meloni e la sua politica della propaganda ... virgilio.it