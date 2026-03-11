Famiglia nel bosco scontro Sallusti-Bersani Meloni si preoccupa dei bambini Fa solo propaganda Su La7

A Dimartedì su La7 si è svolto un acceso confronto tra il giornalista Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato Sì Riforma, e l’ex ministro Pier Luigi Bersani. La discussione si è concentrata sulla famiglia nel bosco e sui commenti di alcuni esponenti politici riguardo alla questione. Durante il dibattito, sono state pronunciate affermazioni riguardanti il ruolo del governo e le posizioni di alcuni leader politici.

Acceso confronto a Dimartedì, su La7, tra il giornalista Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato Sì Riforma, e l'ex ministro Pier Luigi Bersani. Lo scontro avviene su due temi caldi del momento politico: il referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026 e il caso della cosiddetta "famiglia del bosco", la vicenda della coppia Trevallion-Birmingham i cui tre figli sono stati allontanati dai genitori dal Tribunale per i minorenni, con motivazioni che includono la mancata frequenza scolastica e l'isolamento estremo. Sallusti difende con decisione la riforma Nordio: "Se vince il Sì, seppelliamo l'ultimo rimasuglio del fascismo...