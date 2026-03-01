Bernardo Silva Juve l’annuncio del portoghese | Il giorno in cui lascerò il City… Cosa ha detto

Bernardo Silva ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che ci sarà un giorno in cui lascerà il Manchester City. Ha spiegato di non sapere ancora quando ciò accadrà, ma ha precisato che il momento arriverà. Silva ha inoltre aggiunto che, fino a quel giorno, continuerà a dare il massimo per il club. L’intervista è stata pubblicata da una testata sportiva.

Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Cosa ha detto Leggi anche: Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò…». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Bernardo Silva Juve, l’annuncio di Guardiola in conferenza spegne i sogni bianconeri? Cosa ha dettoCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Contenuti e approfondimenti su Bernardo Silva Juve. Temi più discussi: Juventus, piano rivoluzione con Spalletti: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi; Mercato a zero per la Juve: Goretzka e Bernardo Silva in lista; La Juventus tratta per quattro colpi a parametro zero; La Juventus prepara un mercato a parametro zero: da Celik a Bernardo Silva, tutti gli obiettivi dei Bianconeri. Mercato Juventus, colpi a zero: Goretzka e Bernardo SilvaJuventus, rivoluzione mercato a parametro zero: nel mirino Goretzka e Bernardo Silva. Spalletti chiede un centrocampo nuovo per ripartire. europacalcio.it Juventus, si insiste per Bernardo Silva, i bianconeri in corsa per GoretzkaGoretzka è un centrocampista completo: fisico, inserimenti, capacità di incidere in zona gol e intelligenza tattica. In un centrocampo che necessita di dinamismo e presenza nelle due fasi, il tedesco ... it.blastingnews.com In view of the summer Juventus are planning on strengthening the defence, full-back positions, midfield and attack. -Defence: Marcos Senesi is the top target. -Full-backs: Mingueza and Celik are on the Bianconeri's list. -Midfield: Bernardo Silva is the dream - facebook.com facebook #BernardoSilva alla #Juve Dipende da questo x.com