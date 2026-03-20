Nelle ultime ore, in casa Juventus, si parla di Arthur che ha fatto un appello alla società, mentre sul mercato si discute di una proposta importante per Bernardo Silva. La redazione di JuventusNews24 segue da vicino tutte le novità in tempo reale, aggiornando costantemente i tifosi sulle ultime notizie. Le notizie più recenti riguardano le mosse del club e le trattative in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 marzo 2026. Bernardo Silva Juventus, super proposta della dirigenza bianconera al fuoriclasse lusitano: i dettagli su contratto e ingaggio. Ore 09.02 – Bernardo Silva Juventus, super proposta della dirigenza bianconera al fuoriclasse lusitano: i dettagli su contratto e ingaggio Arthur chiama la Juve: «A Spalletti piace avere un centrocampista organizzatore, potrei adattarmi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Arthur chiama la Juve, super offerta a Bernardo Silva

Articoli correlati

Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Vlahovic e Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: bianconeri su Bernardo Silva per l’estate. Il nome nuovo è Ferreira Carrasco

JUVENTUS FAI DI TUTTO PER CONVINCERE BERNARDO SILVA

Una raccolta di contenuti su Ultimissime Juve

Temi più discussi: Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali della partita di Serie A; Serie A, la Juventus vince in casa dell'Udinese grazie a Boga; Openda, operazione disastrosa: la via d'uscita Juve passa per la Turchia e parla Tedesco; Arthur Juve, il centrocampista esce allo scoperto: il brasiliano ha annunciato il suo futuro. Cosa ha detto.

Arthur chiama la Juve: «A Spalletti piace avere un centrocampista organizzatore, potrei adattarmi. A Torino le cose non sono andate bene perché…»Arthur chiama la Juventus, indicando di potersi adattare ad un possibile futuro sotto la guida di Spalletti. Vediamo che cosa ha detto Arthur ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Spo ... juventusnews24.com

Juventus, sorpresa Arthur: numeri da top al Gremio e messaggio a Spalletti. Posso essere il regista idealeJuventus, sorpresa Arthur: numeri da top al Gremio e messaggio a Spalletti. Posso essere il regista ideale E se la Juventus avesse già in casa il suo regista ... tuttojuve.com

Ultimissime #Juve live Le principali notizie x.com

Calciomercato #Juve Le ultimissime - facebook.com facebook