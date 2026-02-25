Omicidio Sharon Verzeni condannato all' ergastolo Moussa Sangare uccise la 33enne a coltellate pm | Spezzò una vita per noia

Moussa Sangare è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Sharon Verzeni. Questa la sentenza della Corte d'Assise di Bergamo in merito al delitto andato in scena la notte del 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, nella bergamasca, quando la 33enne venne uccisa a coltellate dal 31enne di Suisio, nato in Italia da una famiglia del Mali. Sangare è stato fermato un mese dopo dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, ed aveva confessato di aver scelto la vittima a caso. Al killer sono state riconosciute tre aggravanti: premeditazione, futili motivi e minorata difesa, essendo il delitto accaduto di notte e ai danni di una donna da sola. Per il pm Marchisio, Sangare "ha spezzato una vita per un capriccio e per noia". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

