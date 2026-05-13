Bergamo Caffè di via Paglia | Due spaccate in due mesi e auto danneggiata

Da ecodibergamo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolare di un locale di Bergamo ha segnalato due furti con spaccata avvenuti nello stesso negozio nel giro di due mesi, con danni anche a un'auto parcheggiata nelle vicinanze. La prima spaccata si è verificata durante la notte, e il proprietario ha riferito di sentirsi in allerta quando chiude le sue attività. La polizia sta indagando sugli episodi e ha già raccolto alcune testimonianze.

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IL LOCALE NEL MIRINO. La denuncia di Omar Curti, titolare del Caffè di via Paglia:«Quando chiudo la sera tardi ho paura e sto in allerta». L’ultimo episodio risale alle scorse ore, quando gli è stata forzata l’auto parcheggiata fuori dal suo locale all’incrocio tra le via Paglia e Paleocapa, tra il centro e la stazione. Omar Curti, titolare del Caffè di via Paglia, non nasconde il disappunto: il suo locale è finito nel mirino dei malviventi per due volte nel giro di meno di due mesi, prima a metà marzo e poi a inizio maggio, sempre con ingresso spaccato da via Paleocapa, nella notte. «I ladri hanno rubato il fondo cassa e numerose bottiglie, alcune anche molto costose – racconta il titolare –.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Bergamo, Caffè di via Paglia: «Due spaccate in due mesi e auto danneggiata»
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