In diversi quartieri della città, i topi d’auto continuano a mettere a segno furti e danni, rompendo finestrini e talvolta salendo sui veicoli per cercare soldi e oggetti di valore. Tra le vittime ci sono anche due esercenti, che hanno subito danni ai loro mezzi in assenza di breve tempo. La situazione appare ancora critica e senza sostanziali fermate.

I topi d’auto continuano a imperversare in diversi quartieri della città: spaccano i finestrini e talvolta salgono sui mezzi per cercare soldi e altri beni, approfittando anche di un’assenza del proprietario di pochi minuti. Lunedì hanno agito a Rivalta, in via Gualtieri: "Avevo parcheggiato il furgone nel parcheggio della palestra Champion per andare a prendere mio figlio di 11 anni in palestra. Mi sono allontanato alle 18 e sono tornato circa mezz’ora dopo", racconta un 46enne, titolare della ditta Qmi che si occupa di investimenti immobiliari. Al ritorno ha trovato i danni: "La serratura a sinstra era rotta e il vetro a destra era danneggiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora spaccate e ‘topi’ d’auto. Tra le vittime pure due esercenti

Leggi anche: Giugliano, addormentano le vittime e rubano in casa: è ancora allarme topi d’appartamento in centro

La feccia rossa del sabato sera: ancora violenze di Askatasuna a Torino. E poi fanno pure le vittimeAl corteo contro lo sgombero del centro sociale, lancio di bombe carta e cassonetti incendiati: 7 agenti feriti.

Una raccolta di contenuti su Ancora spaccate e 'topi' d'auto Tra le....

Discussioni sull' argomento Ancora spaccate e ‘topi’ d’auto. Tra le vittime pure due esercenti; Baby gang e degrado, confronto acceso a San Jacopino: La sicurezza è un nostro diritto.

Ancora spaccate e ‘topi’ d’auto. Tra le vittime pure due esercentiI topi d’auto continuano a imperversare in diversi quartieri della città: spaccano i finestrini e talvolta salgono sui mezzi ... ilrestodelcarlino.it

San Jacopino ancora in preda al degrado: Topi ai cassonetti, ormai sono discariche a cielo apertoFirenze, 20 gennaio 2026 – Topi che girano intorno ai cassonetti e degrado a San Jacopino. Non bastavano furti e spaccate. Adesso abbiamo pure discariche a cielo aperto - dice Simone Gianfaldoni, che ... lanazione.it

A Padova il centro non può diventare terra di nessuno. Spaccate ai negozi, serrande abbassate, commercianti esasperati: il colpo da oltre 50 mila euro in via Martiri della Libertà è solo l’ultimo episodio di una situazione che denunciamo da tempo. Un grazie al - facebook.com facebook

Spaccate, furto da 160mila euro di occhiali in centro a Padova: la banda fermata a Bologna dopo 4 ore x.com