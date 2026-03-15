Un grave incidente si è verificato a Caravaggio, vicino a Bergamo, coinvolgendo quattro veicoli. Nell’impatto hanno perso la vita due persone e altre due bambine sono rimaste ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Maxi carambola tra quattro auto a Caravaggio, nel Bergamasco, con due vittime. Nell’incidente sono morti il padre e la nonna di due bambine di 6 e 5 anni. Le due piccole rientrano tra le sette persone rimaste ferite nel violento schianto. Richiesto l’intervento sul posto di due elicotteri. La maxi carambola vicino Bergamo Due morti e sette feriti nello schianto sulla provinciale La dinamica dell'incidente a Caravaggio La maxi carambola vicino Bergamo L’incidente si è verificato intorno alle 12.30 di domenica 15 marzo, sulla strada provinciale 185 Rivoltana, all’altezza di un ristorante del comune di Caravaggio. Coinvolte nello scontro quattro vetture, tra cui una Citroen C5 su cui viaggiava una coppia, insieme alle due figlie piccole e alla nonna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente a Caravaggio vicino Bergamo causa due morti, ferite anche due bambine nello scontro tra quattro auto

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