Bergamo bimbo di 9 anni scende dall’auto del padre e viene investito | è grave
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Bergamo, poco prima delle 16. Un bambino di 9 anni è sceso dall’auto del padre e, mentre attraversava la strada, è stato investito da un veicolo in transito. Le condizioni del bambino sono risultate gravi e i soccorritori hanno immediatamente portato il giovane in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso.
Bergamo, 13 maggio 2026 – Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio in città. Poco prima delle 16.30 in piazzale Risorgimento un bambino di soli nove anni è stato investito da un’auto. Immediato l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica, che hanno trasportato il pivvolo in codice rosso al Papa Giovanni XXIII, dopo averlo rianimato. È grave. La dinamica. Secondo una prima ricostruzione, pare che il bimbo fosse appena sceso dall'automobile guidata dal padre, che si era fermato al semaforo rosso, e stava per attraversare la strada per raggiungere l’abitazione situata al lato opposto di via Broseta. Un camion fermo dietro l’auto ha suonato il clacson per cercare di mettere in allerta il piccolo del sopraggiungere di un’auto, una Smart, dal lato opposto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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