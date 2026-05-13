Bergamo bimbo di 9 anni scende dall’auto del padre e viene investito | è grave

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Bergamo, poco prima delle 16. Un bambino di 9 anni è sceso dall’auto del padre e, mentre attraversava la strada, è stato investito da un veicolo in transito. Le condizioni del bambino sono risultate gravi e i soccorritori hanno immediatamente portato il giovane in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso.

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