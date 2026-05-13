Bergamo Animation Days 2026 | dietro le quinte dell’animazione con tecniche incontri e visioni

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 14 a venerdì 16 maggio, Bergamo ospita la quinta edizione dei Bad-Bergamo Animation Days, un evento dedicato al mondo dell’animazione. La manifestazione prevede circa 40 appuntamenti gratuiti, tra incontri, sessioni di formazione e proiezioni. Gli eventi offrono un’analisi dettagliata delle tecniche di produzione e un approfondimento sulle attività che si svolgono dietro le quinte dell’industria audiovisiva contemporanea.

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Bergamo. Torna in città per la sua quinta edizione Bad-Bergamo Animation Days che dal 14 al 16 maggio proporrà 40 appuntamenti gratuiti tra incontri, formazione proiezioni  con uno sguardo ravvicinato del “dietro alle quinte” dell’industria audiovisiva contemporanea. Un progetto culturale che coniuga intrattenimento, formazione e orientamento, offrendo al pubblico un accesso diretto al mondo dell’animazione contemporanea. Tra gli ospiti principali per questa edizione: Lillo Petrolo, Bruno Bozzetto, John Nevarez, Torsten Schrank e Denise Shimabukuro. “Bad nasce con un’idea molto precisa: mostrare cosa c’è dietro l’animazione – spiega Andrea Bozzetto, Direttore artistico del festival.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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