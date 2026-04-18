Bergamo Animation Days | Lillo e Bozzetto spiegano la comicità

Dal 14 al 16 maggio si svolgerà a Bergamo la quinta edizione dei Bergamo Animation Days, un evento dedicato al mondo dell’animazione. Durante la manifestazione, ci saranno incontri e conferenze con professionisti del settore, tra cui comici e registi noti. Due di loro, Lillo e Bozzetto, interverranno per condividere le loro prospettive sulla comicità nell’animazione. La rassegna coinvolge spettatori e addetti ai lavori provenienti da diverse parti.

LA QUINTA EDIZIONE. La manifestazione dedicata al mondo dell’animazione si terrà dal 14 al 16 maggio. Tra le novità l’Academy per i talenti. L’animazione torna protagonista in città. Dal 14 al 16 maggio la città si trasforma nuovamente in un distretto creativo internazionale per la quinta edizione di BAD - Bergamo Animation Days. L’edizione 2026 mette al centro il valore della formazione e l’evoluzione delle professioni creative. L’obiettivo è raccontare cosa si nasconde realmente dietro un film o uno spot in animazione, esplorando la creatività attraverso un percorso che unisce il racconto d’autore alla pratica tecnica. Momento centrale dell’edizione sarà l’incontro tra Lillo Petrolo e Bruno Bozzetto, protagonisti del talk «Fammi ridere.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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