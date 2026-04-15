Testaccio partono i lavori per la nuova area fitness al Parco della Resistenza

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un’area fitness e cross-fit nel parco della Resistenza a Testaccio. Questa mattina si è svolto un sopralluogo con l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti e la vicepresidente della commissione lavori pubblici del Municipio I. Il cantiere è ufficialmente partito e prevede la sistemazione di nuovi spazi dedicati all’attività fisica all’interno del parco.

Partono i lavori per una nuova area fitness e cross-fit nel parco della Resistenza, a Testaccio. Oggi il via al cantiere con il sopralluogo dell’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi insieme alla vicepresidente della commissione lavori pubblici Municipio I.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Riqualificazioni, pronta una nuova area fitness (e un campo da basket) nel parco Parco Maugeri, partono i lavori nell'area parcheggio: nuovo asfalto e cento posti autoPartiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione dell'area parcheggio adiacente al parco Maugeri, nel quartiere Libertà. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a Roma; Campo Testaccio, via libera alla rigenerazione dell’ex palestra di via Caio Cestio; Roma, Festa della Resistenza 2026: quattro giorni all'ex Mattatoio di Testaccio. Al via i lavori per una nuova area fitness al Parco della Resistenza Continuiamo a investire nella qualità degli spazi pubblici: con questo intervento arriviamo a 56 aree fitness e 124 aree ludiche realizzate o riqualificate in tutta la città, grazie a un impegno - facebook.com facebook Parco della Resistenza: l’amministrazione al lavoro per risolvere l’eccessiva produzione algale nei laghetti x.com