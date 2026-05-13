A marzo, i consumi di benzina sono aumentati del 9,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, nonostante l'impennata dei prezzi dovuta agli shock petroliferi legati alla situazione in Iran. Nonostante i prezzi più alti, gli automobilisti continuano a fare rifornimento con regolarità, senza mostrare segnali di riduzione dei consumi. Questo dato si inserisce in un quadro di mercato che ha visto un incremento dei costi di carburante senza un immediato calo nelle abitudini di acquisto.

Il boom del costo dei carburanti nel mese di marzo, il primo coinvolto dagli shock petroliferi per la guerra in Iran, non ha provocato la reazione che ci si sarebbe aspettati alle stazioni di servizio. Il consumo di benzina, infatti, è aumentato in Italia. E neanche di poco: quasi il 10%. I dati arrivano dal ministero dell’Ambiente. I primi sono quelli relativi ai prezzi della benzina: 1,765 euro al litro durante il mese, cioè il 6,77% in più rispetto a febbraio. Questo, come detto, non ha portato a un calo dei consumi, come raccomandato, in realtà, sia dall’Unione europea che dall’Agenzia internazionale per l’Energia. A marzo sono state consumate 748mila tonnellate di benzina, il 9,5% in più rispetto alle 683mila di febbraio (dato molto vicino anche a marzo 2025).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Benzina, il boom dei prezzi non ferma gli automobilisti: a marzo consumi su del 9,5%

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