La premier Giorgia Meloni ha diffuso un videomessaggio in cui afferma che l’Italia non si trova in guerra, ma si impegnerà a tutelare il benessere dei cittadini. Ha parlato anche dei prezzi della benzina, senza entrare in dettagli specifici. Il discorso descrive una strategia di risposta alle recenti turbolenze internazionali che interessano il paese e l’Europa.

Il videomessaggio della Premier Giorgia Meloni delinea una strategia complessa e articolata per affrontare le turbolenze internazionali che stanno scuotendo l’assetto geopolitico ed economico dell’Europa e dell’Italia. In un momento di estrema delicatezza, il Governo si presenta come uno scudo attivo per la tutela del potere d’acquisto delle famiglie e per la salvaguardia della sicurezza nazionale. La narrazione istituzionale non si limita alla semplice gestione dell’emergenza, ma punta a rassicurare i cittadini attraverso la descrizione di misure concrete e di un posizionamento diplomatico che mira alla stabilità senza rinunciare alla fermezza dei confini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni: “Non siamo in guerra, ma proteggeremo il benessere degli italiani. E sui prezzi della benzina…”

Meloni: “Non siamo in guerra, ma proteggeremo il benessere degli italiani”Il videomessaggio della Premier Giorgia Meloni delinea una strategia complessa e articolata per affrontare le turbolenze internazionali che stanno...

Prezzi benzina e gasolio in aumento, ma la colpa non è (soltanto) della guerra: possibili speculatori nel mirino della FinanzaUna settimana dall'inizio dell'attacco Usa-Israele all'Iran e, come di consueto, gli effetti della guerra si ripercuotono immediatamente sui consumi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meloni Non siamo in guerra ma....

Temi più discussi: Iran, Meloni: Non siamo è in guerra e non vogliamo entrarci. Pd-M5S-Avs: Scappa dal Parlamento; Meloni: Non siamo in guerra e non ci entriamo, impedire speculazione su energia e alimenti; Iran, la linea di Meloni: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci; Meloni: 'Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci'.

Giorgia Meloni: Non siamo in guerra, non vogliamo entrarci. Poi le basi, gli aiuti, il diritto, il petrolio...Secondo la premier a preoccupare è la reazione scomposta dell'Iran che comporta un rischio di escalation che può ... huffingtonpost.it

Meloni: Non siamo parte del conflitto in Iran. E rassicura: Combatteremo la speculazione su benzina e gasLa presidente del Consiglio in un messaggio video sui social: Il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e gli interessi dell'Italia ... today.it

"Certamente siamo in una fase difficile. Però il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell'Italia, la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace", lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomes - facebook.com facebook

#inaltreparole Guerra in Medio Oriente, Gad Lerner: “Meloni non ha il coraggio di giudicare Trump e spera nella nostra irrilevanza” x.com