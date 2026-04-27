Crollo in casa per 2-0 | fine stagione con 42 punti Castiglionese in bianco e Colligiana glaciale Sguardo già al futuro

Una squadra ha subito un crollo casalingo, perdendo 2-0 e terminando la stagione con 42 punti. La squadra avversaria ha mostrato una prestazione glaciale, mentre i padroni di casa sono rimasti in campo senza segnare. La partita ha visto alcune sostituzioni nel secondo tempo, tra cui Parisi, Nicoletti, Banelli, Gori, Ligi e Ligi. Le formazioni scendono in campo con diverse variazioni rispetto all'inizio.

CASTIGLIONESE 0 COLLIGIANA 2 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (63’ Parisi), Menci, Menchetti, Grifoni, Petricci (75’ Nicoletti), Berneschi (75’ Banelli), Minocci (70’ Gori), Tenti, Edoziogor (75’ Ligi), Lorenzoni. All.: Stefano Cardinali. COLLIGIANA: Conti, Donati, Gianneschi, Cicali, Vitale, Finetti, Calamassi, Bouhamed, Poli, Masini, Corcione (85’ Pierucci). All.: Marco Guidi. ARBITRO: Francesco Tasso di Macerata. RETI: 52’ Gianneschi, 90’ Donati CASTIGLION FIORENTINO - Si chiude con una sconfitta il campionato della Castiglionese. I viola terminano la stagione con 42 punti ben lontano dalla zona rossa dove un avvio di stagione in difficoltà.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Crollo in casa per 2-0: fine stagione con 42 punti. Castiglionese in bianco e Colligiana glaciale. Sguardo già al futuro Notizie correlate Frattesi Inter, futuro già segnato per il centrocampista? Ecco cosa succederà a fine stagionedi Redazione Inter News 24Frattesi Inter, l’annata travagliata del centrocampista azzurro volge al termine: tra infortuni e scarso feeling tattico,... Leggi anche: Tensioni in casa Roma, possibile addio di Gasperini già a fine stagione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Famiglia con due minori costretta a vivere per strada dopo un crollo: si cerca casa in affitto; Crollo annunciato a Santa Croce, il Comune firma lo sgombero per un abitante e dichiara inagibile un'altra casa; Crollo in casa abbandonata, evacuati i vicini; La Spezia, crollo controsoffitto all'ingresso di un istituto superiore: sospese le lezioni per precauzione. La manutenzione era stata fatta a gennaio 2025. Crollo in una casa a Pianezzoli, evacuati i vicini e strada chiusa. Mantellassi: Privato intervengaUna piccola località divisa in due e una coppia evacuata dalla propria abitazione. Succede a Pianezzoli, nelle campagne di Empoli sopra la zona Una piccola località divisa in due e una coppia evac ... gonews.it Crollo in casa abbandonata, evacuati i viciniCon le ordinanze numero 160 e 187 del 21 aprile 2026 il sindaco Alessio Mantellassi ha disposto, a tutela ... msn.com I mercati scommettono sul crollo dei gelati: diete e farmaci contro dolciumi e fast food x.com Forse il vento la causa del crollo di un tabellone pubblicitario in via Carducci, nei pressi del parcheggio del campo scuola "Casagrande". Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area che è stata transennata - facebook.com facebook