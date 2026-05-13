Benevento Next Gen festa promozione e sguardo al futuro

Da fremondoweb.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società giallorossa ha festeggiato ufficialmente la promozione in Prima Categoria, conclusa con successo dopo una stagione di partite e risultati. La squadra ha raggiunto l’obiettivo, e i tifosi si sono radunati per celebrare questa conquista. Il club ha annunciato un evento di festa per rendere omaggio ai giocatori e a tutto lo staff coinvolto nel percorso che ha portato alla promozione.

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L’annata giallorossa, infatti, non è stata priva di difficoltà. Due cambi in panchina, momenti complessi e diversi alti e bassi hanno rappresentato una sfida importante per l’intero ambiente. La svolta è arrivata con l’approdo di Mister De Caro, che ha saputo ricompattare il gruppo, creare la giusta alchimia all’interno dello spogliatoio e dare continuità ai risultati, conducendo la squadra a una meritata qualificazione ai play off, poi conclusi con la vittoria finale e la conseguente promozione in Prima Categoria. Nonostante la giovane età del progetto, la Benevento Next Gen può già guardare con orgoglio ai risultati raggiunti. In appena...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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