Knights sessant’anni a canestro Festa tra ricordi e sguardo al futuro

Il Legnano Basket festeggia i suoi 60 anni di attività, una ricorrenza che celebra sei decenni di passione e impegno nel basket locale. La festa ha coinvolto circa 190 persone, tra cui ex giocatori e dirigenti, che hanno condiviso ricordi e storie di successi passati. Durante l’evento, sono stati presentati progetti per il futuro e si è rivissuta la storia di una squadra che ha lasciato un segno nella comunità. La serata si è conclusa con un brindisi collettivo.

© Ilgiorno.it - Knights, sessant’anni a canestro. Festa tra ricordi e sguardo al futuro

Sessant'anni non sono soltanto una ricorrenza: sono un patrimonio di memoria, sudore e appartenenza. Il Legnano Basket ha celebrato il suo 60° anniversario con una serata che ha saputo unire emozione e riconoscenza, riunendo circa 190 invitati tra dirigenti, ex giocatori, allenatori, sponsor e rappresentanti delle istituzioni. Un abbraccio collettivo alla storia biancorossa, iniziata nel 1966 e diventata, stagione dopo stagione, parte integrante dell'identità sportiva della città. L'evento è stato molto più di una festa: è stato un viaggio attraverso le epoche del club, dalle prime palestre di provincia fino ai parquet più prestigiosi della pallacanestro nazionale.