Benevento | corsi di cucina e pasticceria per pazienti oncologici

A Benevento sono stati avviati corsi di cucina e pasticceria rivolti a pazienti oncologici. Le attività prevedono incontri in cui vengono insegnate ricette della tradizione, con l’obiettivo di favorire momenti di socializzazione e benessere. I corsi sono condotti da docenti specializzati nel settore culinario che guideranno i partecipanti attraverso le varie fasi delle preparazioni. Le sessioni si svolgono presso strutture dedicate alle attività di supporto ai pazienti.

? Punti chiave Come può la cucina tradizionale aiutare nel percorso di cura?. Chi sono i docenti che guideranno i partecipanti nei corsi?. Dove si possono richiedere le informazioni per le iscrizioni gratuite?. Cosa riceveranno i partecipanti al termine degli otto incontri formativi?.? In Breve Presentazione il 19 maggio presso la sede FAPAS in Contrada Pezzapiana.. Ciclo di 8 incontri settimanali della durata di due ore ciascuno.. Partecipazione di Antonio Febbraro della LILT e Angelo Iscaro della FAPAS.. Iscrizioni telefoniche ai numeri 0824313799 o 3341481137 per i pazienti interessati.. Il prossimo 19 maggio, alle ore 15:30, la sede della FAPAS in Contrada Pezzapiana presenterà ufficialmente i nuovi corsi di cucina e pasticceria pensati per i pazienti oncologici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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