Domani dovrebbe essere annunciata ufficialmente la nomina del nuovo Arcivescovo di Benevento. La designazione riguarda Michele Autuoro, attualmente senza incarico specifico. La comunicazione ufficiale ufficializzerà la scelta, che era stata anticipata nelle settimane precedenti. La diocesi attende di conoscere l’identità del nuovo pastore, nel frattempo la nomina è considerata praticamente certa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Manca solo l’ufficialità che dovrebbe essere sancita domani, ma può dirsi fatta la nomina di Michele Autuoro a nuovo Arcivescovo di Benevento. La comunità sannita attendeva con ansia il suo nuovo pastore da marzo quando monsignor Accrocca è stato nominato nuovo arcivescovo della diocesi Assisi-Foligno. Autuoro, attuale vescovo ausiliare di Napoli, è nato a Procida il 27 dicembre del 1966 ed è stato ordinato sacerdote nel maggio del 1991. Si tratta di una figura di grande spessore e che nella sua esperienza pastorale ha svolto numerosi incarichi nel campo della formazione in seminario e nell’ambito missionario. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuovo Arcivescovo di Benevento, domani l’ufficialità: ecco di chi si tratta

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