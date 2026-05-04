Vandali in azione | bruciata una colonia felina

Nel fine settimana, a Pordenone Nord, alcuni vandali hanno dato fuoco a una colonia felina situata all’ingresso del passaggio pedonale tra via San Quirino e viale Rotto, vicino alla Cittadella della salute. L’episodio ha causato danni alla zona e ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati riportati feriti né altre conseguenze dirette per le persone coinvolte.