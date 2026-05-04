Vandali in azione | bruciata una colonia felina
Nel fine settimana, a Pordenone Nord, alcuni vandali hanno dato fuoco a una colonia felina situata all’ingresso del passaggio pedonale tra via San Quirino e viale Rotto, vicino alla Cittadella della salute. L’episodio ha causato danni alla zona e ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati riportati feriti né altre conseguenze dirette per le persone coinvolte.
Vandali ancora una volta in azione a Pordenone Nord. Nello scorso fine settimana hanno preso di mira la colonia felina all'ingresso del passaggio pedonale tra via San Quirino e vial Rotto, poco distante dalla Cittadella della salute. Ignoti hanno date fiamme alla struttura per i gatti randagi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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