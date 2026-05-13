L'osteopatia veterinaria sta guadagnando terreno come metodo complementare per il benessere di cani e gatti. Questa disciplina, che si concentra sulla manipolazione e il riequilibrio del sistema muscolo-scheletrico degli animali, viene sempre più adottata da veterinari e proprietari. La sua diffusione si manifesta attraverso corsi di formazione e applicazioni pratiche, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli animali senza ricorrere a farmaci o interventi invasivi.

L’ osteopatia veterinaria sta conquistando sempre più spazio nel mondo della salute di cani e gatti. Non si tratta di una moda passeggera, ma di un approccio integrato che si affianca alla medicina tradizionale con l’obiettivo di migliorare il benessere generale degli animali, lavorando su postura, mobilità e qualità della vita. Un numero sempre crescente di proprietari scelgono percorsi di prevenzione e supporto funzionale per i propri animali. Una precisazione è d’obbligo però: non sostituisce la medicina clinica e non cura direttamente le patologie, ma lavora sul mantenimento dell’ equilibrio dell’organismo, favorendo la capacità di adattamento del corpo e supportando il recupero funzionale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Benessere di cani e gatti al primo posto: si diffonde l’osteopatia veterinaria

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