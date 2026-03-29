Tumori di cani e gatti nasce il primo database | a cosa serve e perché è importante

Due università hanno avviato il più grande database open source al mondo dedicato all’oncologia veterinaria, raccogliendo oltre un milione di diagnosi di tumori di cani e gatti. L’iniziativa mira a creare una risorsa accessibile per professionisti e ricercatori nel settore veterinario, con l’obiettivo di migliorare la comprensione e la gestione delle malattie tumorali negli animali domestici.

L’Università di Liverpool e l’Università di Las Palmas de Gran Canaria hanno lanciato il più vasto database open source al mondo dedicato all’oncologia veterinaria, raccogliendo oltre un milione di diagnosi. Questa piattaforma tecnologica permette finalmente di centralizzare dati clinici finora frammentati, offrendo a scienziati e veterinari uno strumento statistico senza precedenti per combattere le neoplasie negli animali domestici. Il registro punta a identificare con precisione le predisposizioni genetiche di oltre 200 razze, accelerando la ricerca su terapie personalizzate e diagnosi precoci per cani e gatti. ritratto di cane e gatto di... 🔗 Leggi su Cultweb.it

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