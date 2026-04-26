Il 28 aprile il Parlamento europeo discuterà e voterà nuove normative riguardanti il benessere e la tracciabilità di cani e gatti. Le proposte prevedono regole più stringenti per le pratiche di allevamento e commercio degli animali domestici, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli animali e garantire una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera. La discussione coinvolge diversi attori del settore e ha suscitato reazioni contrastanti.

? Cosa sapere Il Parlamento europeo vota il 28 aprile nuove norme su benessere e tracciabilità animali.. L'ENCI e la LAV si scontrano sul modello italiano per la gestione dei cuccioli.. Il Parlamento europeo si prepara a votare il 28 aprile le nuove norme su benessere e tracciabilità di cani e gatti, una decisione che accende un acceso scontro tra l’ENCI e la LAV sulla gestione del mercato dei cuccioli. L’iter legislativo europeo punta a stabilire standard comuni per contrastare il commercio illegale di animali domestici, definendo regole stringenti per i venditori e gli allevatori, oltre a imporre controlli più severi sulla detenzione e sulla provenienza degli esemplari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove regole UE su cani e gatti: scontro tra benessere e mercato

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