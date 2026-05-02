Madonna di San Luca 2026 quando scende in città e il mistero della pioggia

Il 9 maggio 2026, l’immagine della Madonna di San Luca arriverà in città, giungendo a porta Saragozza alle 18. L’evento è previsto per sabato prossimo e rappresenta un momento importante per i fedeli e la comunità locale. La processione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e si concluderà con una cerimonia religiosa. La data segna un’occasione di festa e partecipazione pubblica.

Bologna, 2 maggio 2026 – Sabato 9 maggio l’Immagine della Madonna di San Luca scenderà in città giungendo a porta Saragozza alle 18. Un anno particolare dopo l’incredibile furto messo a segno nella notte tra il 17 e il 18 febbraio scorsi: un episodio che aveva destato profondo sconcerto in città, vista la devozione e l'affetto di tutti i bolognesi per il loro santuario. Quella notte è stato infranto il vetro a protezione dell’icona della Madonna e rubati alcuni gioielli (piccoli monili donati per devozione dai bolognesi, che sono appesi alla cornice). E ora l’Immagine sacra torna in città: da porta Saragozza si snoderà la processione lungo via Saragozza, Collegio di Spagna, Carbonesi, d’Azeglio, Indipendenza fino alla Cattedrale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San Luca 2026, quando scende in città e il mistero della pioggia Notizie correlate Madonna di San Luca, la storia dell’icona: dal misterioso autore al miracolo della pioggiaBologna, 18 febbraio 2026 – L’immagine della Madonna di San Luca e il lungo viaggio da Costantinopoli fino a Bologna. Bologna, infranto per furto il vetro della Madonna di San LucaTentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca, dove si trova l’icona della Madonna, protettrice dei bolognesi Intervenuta la polizia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Madonna di San Luca in Città; Milano, a San Vittore al Corpo la Madonna pellegrina di Fatima; Torna il Circuito dei Santuari: a piedi o in bici, sulle orme di San Francesco; Chiesa del Baraccano, l’appello di don Giovanni: Riaprirla ai visitatori. Madonna di San Luca. La visita nella scuola che l’aveva ’respinta’Il pasticcio avviene tra l’Ave Maria e la benedizione. Con i genitori Sì Madonna che si limitano a uno sconcertato Ma li avevamo autorizzati. Via Erbosa, materna comunale Grosso: la Madonna di San ... ilrestodelcarlino.it Madonna di San Luca a scuola. Un simbolo che divide i genitori: È un’icona. Resti in chiesaIl passaggio della Madonna di San Luca fuori dalla materna comunale Grosso – non più dentro al cortile, come inizialmente previsto – divide i genitori dei bimbi che frequentano l’istituto. La ... ilrestodelcarlino.it Seminario Vescovile di Bedonia. . dall'antico Santuario della Madonna di San Marco - Bedonia (Parma) - facebook.com facebook