Belen Rodriguez sta per tornare a condurre l’Isola dei Famosi su Canale 5, con un partner ancora da annunciare. La sua presenza nel prime time è stata confermata, anche se la trattativa per la conduzione ha incontrato alcune difficoltà. La decisione finale sulla coppia di conduttori dovrebbe essere comunicata a breve. La produzione sta lavorando per definire i dettagli del nuovo show.

Il ritorno di Belen Rodriguez nel prime time di Canale 5 è ormai certo, ma la trattativa per vederla al timone della nuova Isola dei Famosi sta vivendo momenti di grande tensione. Secondo quanto riportato, la showgirl argentina è l’unico nome rimasto sul tavolo dei vertici Mediaset, ma ci sono dei dettagli da definire. Raul Dumitras si commuove al Grande Fratello Vip: il gesto di Francesca Un progetto ambizioso per belen. La firma definitiva per la conduzione non è in discussione, ma si sta valutando un progetto ambizioso. L’idea è quella di una co-conduzione inedita, con l’obiettivo di creare una coppia d’impatto per gestire un’edizione che promette di essere la più complessa di sempre.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Belen Rodriguez torna alla conduzione dell’Isola dei Famosi con un partner a sorpresa

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