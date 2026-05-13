Tra ritorni di fiamma, separazioni e frecciatine, la relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino resta al centro dell’attenzione nel gossip italiano. Recentemente si è parlato di un divieto imposto dal conduttore, accompagnato da una richiesta considerata molto particolare. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione, con i due protagonisti coinvolti in situazioni che continuano a suscitare curiosità tra i fan.

Tra ritorni di fiamma, separazioni, frecciatine e tentativi di ritrovare un equilibrio, quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a essere una delle storie più seguite del gossip italiano. Negli ultimi mesi sembrava che tra i due fosse tornata una certa serenità, soprattutto per il bene del figlio Santiago. Eppure, dietro le quinte, qualcosa si sarebbe nuovamente incrinato. A riaccendere le tensioni sarebbero state alcune dichiarazioni di Belen e una richiesta molto precisa fatta da Stefano in vista del suo futuro professionale. Il divieto di Stefano De Martino a Belen Rodriguez: ecco cosa le ha chiesto Secondo alcune...🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen e Stefano, rapporti tesissimi: lui le ha vietato una cosa, ecco la richiesta stranissima del conduttore

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