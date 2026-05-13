Beauty Pisa cresce | inaugurata la nuova sede e lanciato il franchising

A Pisa è stata inaugurata una nuova sede di un centro estetico, segnando l’espansione di un’attività che ha visto una crescita costante negli ultimi anni. Contestualmente, è stato annunciato il lancio di un progetto di franchising per permettere a nuovi imprenditori di entrare nel settore. L’evento si inserisce in un percorso di sviluppo che ha portato all'apertura di più punti vendita nel tempo.

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Pisa, 13 maggio 2026 – Una crescita esponenziale iniziata parecchi anni fa e proseguita inarrestabile fino ad oggi, con l'inaugurazione della seconda sede e un nuovo progetto di franchising. Diventa realtà il nuovo centro “Beauty Estetica” inaugurato da Gianpaolo Pedullà in via Cesare Battisti n. 53, presso il complesso della Sesta Porta. “Un progetto che nasce con l'apertura di Beauty Estetica e Beauty Parrucchiere in via Matteucci, 36 in zona Cisanello, un centro multiservizi che riunisce in un'unica location centro di estetica tradizionale ed avanzata, salone parrucchiere L’Oreal - Kerastase e gli studi medici Beauty Care inaugurati quattro anni fa” racconta Gianpaolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Beauty Pisa” cresce: inaugurata la nuova sede e lanciato il franchising ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova apertura alla Sesta Porta, con vista al franchising, per Beauty PisaUna crescita esponenziale iniziata parecchi anni fa e proseguita inarrestabile fino ad oggi, con l'inaugurazione della seconda sede e un nuovo... Leggi anche: Inaugurata la nuova sede Uil di Subbiano