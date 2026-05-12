Nuova apertura alla Sesta Porta con vista al franchising per Beauty Pisa

Oggi si è tenuta l’inaugurazione di una nuova sede di un centro estetico in una zona centrale della città. La struttura si trova presso la Sesta Porta e si affaccia sul fronte del franchising. La crescita dell’attività ha portato all’apertura di un secondo punto vendita e alla presentazione di un progetto di franchising che coinvolge altri investitori. La società ha iniziato la sua espansione alcuni anni fa e ha continuato a crescere senza interruzioni.

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