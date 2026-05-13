Beautiful anticipazioni 13 maggio 2026 | Brooke parla di un nuovo inizio davanti alla stampa intanto Ridge…

Oggi su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful, dove Brooke si presenta davanti alla stampa per parlare di un possibile nuovo inizio. Nel frattempo, Ridge si trova coinvolto in altre questioni legate alla famiglia e alle dinamiche che si sviluppano all’interno della soap. La puntata promette di portare ulteriori sviluppi e colpi di scena legati ai personaggi principali.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che si è creata molta tensione tra Poppy e la figlia dopo che la ragazza ha letto le lettere che Tom le aveva spedito, dove sosteneva di essere il padre di Luna. Per rilanciare la linea 'Brooke's Bedroom' Ridge e Brooke si sono recati a Monte Carlo e sono entrambi felicissimi. La Logan rilascerà alcune dichiarazioni davanti ai fan e alla stampa, la donna ricorderà il successo conquistato in passato e riferendosi alla nuova collezione rivelerà che sarà lei il volto della linea.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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