Inter Sensi | Ero entrato in un tunnel ho pensato di smettere

Stefano Sensi, ex centrocampista dell’Inter, ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile durato circa un anno e mezzo, caratterizzato da numerosi infortuni e ricadute. Durante questa fase, ha affrontato anche momenti di crisi mentale, arrivando a pensare di smettere con il calcio. Prima di rivolgersi a un mental coach, l’atleta ha dovuto fare i conti con problemi fisici che hanno influito sulla sua carriera e sulla sua motivazione.