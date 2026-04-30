Inter Sensi | Ero entrato in un tunnel ho pensato di smettere
Stefano Sensi, ex centrocampista dell’Inter, ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile durato circa un anno e mezzo, caratterizzato da numerosi infortuni e ricadute. Durante questa fase, ha affrontato anche momenti di crisi mentale, arrivando a pensare di smettere con il calcio. Prima di rivolgersi a un mental coach, l’atleta ha dovuto fare i conti con problemi fisici che hanno influito sulla sua carriera e sulla sua motivazione.
Un anno e mezzo segnato da infortuni, ritorni, ricadute e sogni sfumati: prima di affidarsi a un mental coach, l'ex Inter Stefano Sensi ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici difficili da gestire, anche a livello mentale. Guarda l' intervista.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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