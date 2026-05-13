Be my sunshine replica puntata 13 maggio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 13 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Biricik lascia Batu solo in pasticceria per una consegna urgente, proprio mentre arriva Nehir, furiosa dopo aver scoperto che la madre vuole uscire con Fatih. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 36 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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