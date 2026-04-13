Be my sunshine replica puntata 13 aprile in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Zeynep si sente presa in giro da Haziran e Gorkem e litiga con Selma. Idil prova a bloccare la licenza dell’hotel. Gorkem tenta di riconquistare la fiducia di Zeynep. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 14 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
Be my sunshine, replica puntata 2 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 2 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ).
Be my sunshine, replica puntata 3 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – venerdì 3 aprile – con la soap turca Be my sunshine (Ada Masali).