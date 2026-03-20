Bce tassi bloccati ma Lagarde avverte | previsti aumenti se la guerra in Iran continuasse

La Banca centrale europea si è riunita ieri 19 marzo per decidere i tassi di interesse sui depositi e sui rifinanziamenti, che influenzano il costo del denaro nell’Eurozona. Non sono stati apportati cambiamenti ai tassi attuali, ma la presidente ha avvertito che potrebbero esserci aumenti se la situazione in Iran dovesse continuare a peggiorare.

La Banca centrale europea si è riunita ieri 19 marzo per decidere come fissare i tassi di interesse sui depositi e sui rifinanziamenti, che determinano il costo del denaro nell’Eurozona. L’atteggiamento che ha prevalso nel consiglio direttivo è l’attendismo, con tassi fermi e monitoraggio costante della situazione. Nella successiva conferenza stampa, la presidente della Bce Christine Lagarde ha però spiegato che i dati a disposizione dell’Eurotower non includevano gli effetti della guerra in Medio Oriente. Se il conflitto, e la conseguente crisi petrolifera, dovesse continuare, non sono escluse restrizioni alla politica monetaria europea, una prospettiva non particolarmente positiva per l’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bce, tassi bloccati ma Lagarde avverte: previsti aumenti se la guerra in Iran continuasse Articoli correlati La Bce lascia i tassi invariati. Lagarde: “Rischi dalla guerra in Medio Oriente ma attrezzati contro lo shock”La Bce lascia i tassi invariati, ma avverte sui rischi crescenti legati alla guerra in Medio Oriente: inflazione spinta dall’energia e crescita più... Lagarde (Bce): Tassi fermi al 2%. Siamo ben posizionati per navigare incertezza da crisi in Iran(Agenzia Vista) Frankfurt, 19 marzo 2026 “Il Consiglio della Bce è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sul target del 2% nel... Tutto quello che riguarda Bce tassi bloccati ma Lagarde avverte... Temi più discussi: BCE, tassi fermi a marzo: la guerra in Medio Oriente congela le decisioni (e spinge le banche a muoversi); La BCE aumenterà i tassi di interesse con la guerra in Iran?; Bce mantiene i tassi al 2% ma alza le previsioni di inflazione; La Bce lascia il costo denaro invariato, tassi su depositi restano al 2%. La Bce lascia i tassi invariati. Lagarde: Rischi dalla guerra in Medio Oriente ma attrezzati contro lo shockLa presidente della Bce Christine Lagarde, Francoforte, Germania, 19 marzo 2026 (Photo by: Michael ... msn.com BCE, tassi fermi nonostante lo shock energetico: cosa cambia per i mutui?L'istituto guidato da Christine Lagarde ha deciso di mantenere fermi i tassi ufficiali. Ecco le conseguenze per chi chiede un finanziamento per l'acquisto di immobili. mutuionline.it Sale l'inflazione e si riduce la crescita ma BCE attende nuove valutazioni di scenario prima di ritoccare i tassi. Nel frattempo i mutui iniziano a reagire. - facebook.com facebook Gardini «La BCE tiene il punto. In questo momento di crisi è dimostrazione di leadership monetaria» Il commento positivo del presidente rispetto alla conferma dei tassi da parte della BCE x.com