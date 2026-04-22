Un rappresentante della Banca centrale europea ha dichiarato che gli scenari per le politiche monetarie stanno diventando sempre più severi. In un intervento pubblico, ha spiegato che, considerando gli ultimi sviluppi geopolitici, si analizzano tre possibili situazioni: uno scenario di base, uno peggiore e uno più severo. La discussione si concentra sulla necessità di valutare diversi possibili futuri per adeguare le strategie di intervento.

Alla luce degli sviluppi più recenti geopolitici "dobbiamo ragionare per scenari, ed è per questo che ho fatto riferimento alla politica monetaria: in politica monetaria oggi lavoriamo con uno scenario di base, uno scenario peggiore e uno scenario severo. Posso assicurarvi che andremo verso un mondo in cui dovremo convivere con scenari sempre più severi". Lo ha detto il presidente della Bundesbank e componente del direttivo della Bce Joachim Nagel a un evento a Bruxelles, segnalando che oggi è l'ultimo giorno in cui può parlare di politica monetaria a una settimana dalla riunione dell'istituto centrale, mercoledì 29 aprile. "Per me, ancora una volta, la scorsa settimana è stata un campanello d'allarme: dobbiamo arrivare a un punto in cui possiamo contare sulla nostra, lasciatemi dire, indipendenza e renderci indipendenti - ha affermato -.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nagel (Bce), 'per le politiche monetarie gli scenari sono sempre più severi'

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