bcc felsinea nuovo record di utili rizzoli confermato alla presidenza

Durante l’assemblea dei soci di una banca di San Lazzaro, sono state rinnovate con voto unanime le cariche sociali per il prossimo triennio. La banca ha registrato un nuovo record di utili, confermando la presidenza in carica. La riunione ha visto la conferma delle nomine per il periodo 2026-2028, mantenendo la continuità nelle responsabilità dirigenziali.

Continuità nelle cariche sociali e risultati record per la Bcc Felsinea di San Lazzaro. Si è svolta l’assemblea dei soci di Bcc Felsinea, durante la quale sono state rinnovate con voto unanime le cariche sociali per il triennio 2026-2028. Andrea Rizzoli è stato confermato presidente del Consiglio di amministrazione per il terzo mandato consecutivo, mentre entrano nel Cda Marina Cioni e Diego Lelli, al posto di Silvano Palmieri e Giorgio Naldi; confermati gli altri consiglieri: Patrizia Degli Esposti, Riccardo Elia, Paolo Panzacchi, Simona Parlangeli, Franco Rinaldi e Tiziana Tattini. Per il collegio sindacale, confermati Leonardo Biagi presidente e Silvia Parma effettiva; come secondo effettivo entra Andrea Sartoni Galloni, che subentra a Nicola Grillo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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