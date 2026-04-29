Uniontrasporti Ivo Blandina confermato alla presidenza | bilancio record e nuova governance

Uniontrasporti ha annunciato la conferma di Ivo Blandina alla presidenza, mentre il bilancio ha registrato risultati record. La società, in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, ha anche annunciato un rinnovamento nel Consiglio di amministrazione con alcuni nuovi membri. La governance rimane invariata, con una strategia che guarda al prossimo triennio.

Si rinnova la guida di Uniontrasporti, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, che guarda al prossimo triennio con una governance confermata e nuovi ingressi nel Consiglio di amministrazione. L’assemblea dei soci, riunita a Roma, ha approvato il bilancio d’esercizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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