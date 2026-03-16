Un medico ha commentato come le Paralimpiadi possano rappresentare un’opportunità di inclusione e riscatto personale, sottolineando il ruolo dello sport nel superare le barriere legate alla disabilità. La sua analisi si concentra sul potenziale di queste competizioni di favorire il recupero e l’integrazione, evidenziando come gli atleti partecipanti dimostrino che lo sport può andare oltre i limiti fisici.

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "Lo sport può andare oltre la disabilità e diventare uno strumento di recupero, inclusione e riscatto personale. Le Paralimpiadi rappresentano un evento importante per tutti, ma per chi vive con una disabilità - neuromotoria o di altro tipo - l'attività sportiva può offrire anche l'occasione di ritrovare un ruolo sociale e una nuova qualità della vita. Lo sport può essere un elemento fondamentale nel percorso di recupero e riabilitazione del paziente. Attraverso l'attività sportiva molte persone riescono a recuperare fiducia, autonomia e partecipazione alla vita sociale". Così all'Adnkronos Salute Riccardo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Così le Paralimpiadi dei record possono diventare strumento di inclusione", l'analisi del medico

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