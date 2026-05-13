Bassetti riceve il premio Di Capua | onore alla scienza a Bagnoli

Un noto esperto nel campo medico ha ricevuto il premio Di Capua a Bagnoli, riconoscimento che si concede a figure di rilievo nel settore scientifico. La cerimonia si è svolta di recente, attirando l’attenzione sulla figura premiata e sul suo contributo alla ricerca. L’evento ha avuto come focus principale la prevenzione dei tumori tra i giovani, un tema al centro del dibattito pubblico e delle iniziative di sensibilizzazione.

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? Punti chiave Chi è il luminare che porterà la sua esperienza a Bagnoli?. Perché la prevenzione dei tumori nei giovani è il tema centrale?. Come può un piccolo borgo irpino diventare un centro scientifico internazionale?. Quali nuove strategie di sensibilizzazione nasceranno da questo incontro?.? In Breve Cerimonia sabato 23 maggio alle 16.30 presso il cinema di Bagnoli Irpino.. Partecipano il sindaco Filippo Nigro, l'assessora Rolanda Corso e Stefania Di Cecilia.. Collaborano l'Ordine dei Medici di Avellino e il Rotary Club Hirpinia Goleto.. Giovanni Corso e i ricercatori Albini e Irace supportano l'iniziativa territoriale.. Il professor Matteo Bassetti riceverà il premio scientifico nazionale Leonardo Di Capua sabato 23 maggio alle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bassetti riceve il premio Di Capua: onore alla scienza a Bagnoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Premio scientifico nazionale “Di Capua” all’infettivologo Matteo BassettiTempo di lettura: 3 minutiAndrà al medico e professore ordinario di Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Genova, Matteo Bassetti, il... Porretta 2026: Jerry Phillips riceve il premio d’onoreIl Porretta Soul Festival di quest'anno onorerà Jerry Phillips con il premio più alto della manifestazione.