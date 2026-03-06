Porretta 2026 | Jerry Phillips riceve il premio d’onore

Al Porretta Soul Festival 2026, Jerry Phillips riceverà il premio d’onore, riconoscimento più importante della manifestazione. La cerimonia si svolgerà durante l’evento, che celebra la musica soul e il suo patrimonio. Phillips sarà premiato per il suo contributo nel settore musicale, con un riconoscimento ufficiale durante la manifestazione. La consegna avverrà nel corso della kermesse prevista per quest’anno.

Il Porretta Soul Festival di quest'anno onorerà Jerry Phillips con il premio più alto della manifestazione. La cerimonia di consegna è fissata per venerdì 24 luglio 2026, durante la seconda serata dell'evento. Questo riconoscimento celebra l'impatto duraturo che la dinastia Phillips ha avuto sull'evoluzione del soul e del rhythm & blues. La scelta ricade su una figura centrale nella storia musicale americana, legata indissolubilmente alla Sun Records e al suo fondatore Sam Phillips. L'evento si svolge a Porretta Terme, in provincia di Pistoia, un territorio che da anni ospita uno dei festival europei più longevi dedicati a questo genere sonoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Porretta Soul Festival 2026: il Sweet Soul Music Award a Jerry Phillips -; Frida Bollani Magoni in tour in tutta Italia con Mark Glentworth -.