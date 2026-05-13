Basket Vignola retrocede Medolla parte male

La squadra di basket di Vignola ha subito la retrocessione in Divisione Regionale 1 dopo una sconfitta. La formazione di Medolla ha invece iniziato il campionato con una sconfitta. I giocatori di Vignola hanno visto interrompersi la loro stagione in Serie C, mentre Medolla ha affrontato la prima partita con un risultato negativo. La stagione continua con queste due squadre che cercano di migliorare i propri risultati.

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Serie C: la Roadhouse Vignola (Torricelli R. 13, Bianchini 11, Besozzi 9) è retrocessa in Divisione Regionale 1. La squadra di coach Pantaleo perde, davanti al pubblico amico, 59-65 contro la Cestistica Argenta, al termine di un match molto equilibrato. Argenta si porta avanti di un paio di possessi pieni, mantenendoli invariati anche alla pausa lunga (31-37); al rientro in campo Vignola reagisce e sorpassa, pescando anche il +5 a metà dell’ultima frazione. Gli ospiti, però, vengono guidati da Giovannelli, che permette loro di ricucire ed allungare, stavolta in maniera definitiva, sul +5 della sirena finale. Divisione Regionale 1: la serie di play-out parte nel modo peggiore per la PT Medolla (Bardelli 18, Giovanelli 11, Guagliumi 9), che cede nettamente 64-50 nel primo atto in casa di Happy Basket Castel Maggiore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket. Vignola retrocede . Medolla parte male ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket, la Benacquista Latina parte male, poi ribalta la partita. Altro successo a FerraraVittoria in rimonta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che espugna il parquet dell’Adamant Ferrara Basket con il punteggio di 78-84,... Basket serie C: Argenta in casa supera VignolaArgenta vince la prima della quattro “finali” di questo playout, contro una solidissima Vingola, capace di rimontare quasi 20 punti di scarto nel... Basket. Vignola batte Montecchio. I playout partono beneSerie C: comincia al meglio il gironcino playout per la Roadhouse Vignola (Bussoli 18, foto Lugli, Torricelli R. 14, Albertini 11, Bianchini 10, Cappelli 9), che davanti al pubblico amico schianta ... ilrestodelcarlino.it Basket. Derby al Vignola. Castelfranco vaSerie C: il derby è della Roadhouse Vignola che, sul campo amico, supera 60-55 Modena Basket. Nei primi 20’ Vignola si affida al duo Cappelli-Albertini (quest’ultimo 12 rimbalzi nel solo primo tempo), ... ilrestodelcarlino.it