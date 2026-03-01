Basket la Benacquista Latina parte male poi ribalta la partita Altro successo a Ferrara

La squadra di basket Benacquista Latina ha iniziato la partita in svantaggio contro Ferrara, ma è riuscita a rimontare e a portare a casa la vittoria con il punteggio di 78-84. Con questa affermazione, la squadra ha conquistato la settima vittoria di fila e si è attestata a 42 punti in classifica, mantenendo la posizione in zona alta del campionato.

Vittoria in rimonta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che espugna il parquet dell'Adamant Ferrara Basket con il punteggio di 78-84, conquista la settima vittoria consecutiva e sale a quota 42 punti, restando pienamente agganciata al treno di testa del girone.Un successo pesante per i.