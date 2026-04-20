Basket serie C | Argenta in casa supera Vignola

Nel campionato di basket di serie C, Argenta ha iniziato con una vittoria il ciclo di quattro partite dei playout, sconfiggendo in casa Vignola con il punteggio di 68-63. Vignola, squadra molto compatta, è riuscita a recuperare quasi 20 punti di svantaggio nel secondo tempo e a mettere pressione negli ultimi secondi, arrivando a un tiro dal pareggio. La partita si è conclusa con la vittoria di Argenta.

Argenta vince la prima della quattro “finali” di questo playout, contro una solidissima Vingola, capace di rimontare quasi 20 punti di scarto nel secondo tempo, e di riportarsi ad un tiro dal pareggio, a una manciata di secondi dalla fine: finisce 68-63. L’avvio di partita è subito nel segno di Zhytaryuk, che firma i primi 5 punti argentani; il lungo ucraino sarà il vero mattatore della serata, autore di una prova maiuscola sia in attacco che in difesa. Nella seconda frazione i padroni di casa entrano subito aggressivi in difesa, con Farina a recuperare palloni e lanciare i compagni in contropiede, favorendo un break di 7-0 che porta Argenta avanti 26-19 al 12’ e 41-31 al 20’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie C: Argenta in casa supera Vignola Notizie correlate Basket serie c. La Despar 4T fa poker. Cade in casa ArgentaUn primo quarto di studio, poi la fuga senza lasciare a Modena possibilità di replica. Basket serie C. Medicina troppo amara, Argenta va koTroppo forte Medicina per la SimaBio Argenta, che non riesce a ripetere la buona prova di Molinella, e capitola nettamente contro un avversario di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Basket B Interregionale, alle 21 i New Flying Balls a Gardone con il primo posto già aritmetico. Ozzano, una trasferta formativa. Grandi: Proveremo cose diverse; Basket serie c Despar al tappeto Saluta la stagione in gara 2 dei playoff; Basket Serie B femminile Robbiano regge a lungo ma si arrende al Geas Sesto. Basket serie C. Colpo Argenta, che in casa stende PiacenzaInizia col piede giusto il girone di ritorno per la SimaBio Argenta in serie C, che inaugura il 2026 con una vittoria fondamentale in casa contro un’avversaria top del girone, Piacenza, superata 84-77 ... ilrestodelcarlino.it Basket serie C. Despar 4 Torri a Zola Predosa, Argenta rischia a MolinellaTurno proibitivo in serie C per la Sima Bio Argenta, stasera alle 19 a Molinella. Sulla carta ci aspetta una partita impossibile visto il loro stato di forma (7 vittorie consecutive) – dice coach ... ilrestodelcarlino.it Sport - Basket, Serie A2: Estra Pistoia-Brindisi 79-71; bella impresa dei biancorossi che, comunque, dovranno disputare gli spareggi salvezza. Siamo ad un turno dal termine della stagione regolare. - facebook.com facebook Pronti per la 27ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com