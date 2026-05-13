basket serie c santarcangelo ci riprova in casa

Il campionato di basket di Serie C torna in campo con la seconda partita della finale tra Santarcangelo e gli Angels. Dopo la prima sfida, il team di casa cerca di ottenere una vittoria per prolungare la serie e mantenere aperta la possibilità di conquistare il titolo. La partita si gioca in casa di Santarcangelo, mentre gli Angels sperano di poter pareggiare i conti e continuare la corsa al trofeo.

C’è gara2 e il mondo Angels spera di poter prolungare la finale e riportarla a Fossombrone. Stasera, al PalaSgr di Santarcangelo (ore 21, arbitri Avaltroni di Fano e Sampaolesi di Osimo), ecco il secondo atto di una serie che la squadra marchigiana ha iniziato vincendo gara1 tra le mura amiche, ma che i clementini vogliono subito impattare e portare alla bella. Comunque vada, sarà l’ultimo match degli Angels in casa. "Ci aspettiamo il solito grande pubblico – dice coach Davide Tassinari – Ci danno sempre una mano e questa è un’altra buona occasione. Gara1 ormai è andata e devo dire che nel risultato c’è tanto merito dei nostri avversari che hanno sempre fatto canestro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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