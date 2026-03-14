Volley serie A1 femminile stasera match per i Playoff Challenge La Consolini ci riprova in casa di Vallefoglia
Stasera si gioca il terzo turno dei Playoff Challenge di volley femminile di serie A1, con l’Omag Mt San Giovanni che affronta in casa la Megabox Vallefoglia a Pesaro alle 20.30. La squadra ospite, arrivata sesta nella regular season, ha eliminato ai quarti dei playoff scudetto Milano. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo.
Terzo turno di Playoff Challenge, questa sera a Pesaro (ore 20.30), per l’Omag Mt San Giovanni contro la Megabox Vallefoglia, squadra giunta sesta nella regular season e uscita ai quarti dei playoff scudetto contro Milano. Una partita che potrebbe rappresentare l’ultima concreta possibilità per le marignanesi di rientrare in gioco per la vittoria del girone B, considerando che solo la prima potrà giocare la finalissima con la vincente del girone A per un posto nella prossima Challenge Cup. Coppa che vede proprio Megabox giocarsi in questi giorni la finalissima dell’edizione 2026, con le pesaresi che saranno di scena la prossima settimana ad Atene, contro il Panathinaikos sconfitto a Pesaro mercoledì scorso per 3-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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