Basket serie A2 Vuelle la società ci riprova e chiama i suoi tifosi Anche contro Cremona aprirà il terzo anello
La Vuelle annuncia che aprirà il terzo anello per la partita contro Juvi Cremona, terza sfida della regular season dopo la pausa per le qualificazioni mondiali delle Nazionali. La società invita i tifosi a partecipare, confermando l'apertura anche per questa occasione. La partita si svolgerà nel palasport in una delle prossime giornate di campionato.
La Vuelle ci riprova e apre il terzo anello per la partita con la Juvi Cremona, prossima tappa della regular-season dopo la sosta dovuta alle qualificazioni ai Mondiali delle varie Nazionali. I biglietti per il match della 30esima giornata, in programma domenica 8 marzo alle 18 alla Vitrifrigo Arena, sono in vendita come sempre in tutti i punti vendita Vivaticket e online sullo stesso circuito, poi domenica saranno disponibili anche alla biglietteria del palas a partire dalle 16. I prezzi dei vari settori: Curva Marco Piccoli (settore K2) 15 euro intero e 10 euro ridotto; settore K1-K3 20 euro intero e 15 ridotto; Tribuna laterale 30 euro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
