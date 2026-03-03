La Vuelle annuncia che aprirà il terzo anello per la partita contro Juvi Cremona, terza sfida della regular season dopo la pausa per le qualificazioni mondiali delle Nazionali. La società invita i tifosi a partecipare, confermando l'apertura anche per questa occasione. La partita si svolgerà nel palasport in una delle prossime giornate di campionato.

La Vuelle ci riprova e apre il terzo anello per la partita con la Juvi Cremona, prossima tappa della regular-season dopo la sosta dovuta alle qualificazioni ai Mondiali delle varie Nazionali. I biglietti per il match della 30esima giornata, in programma domenica 8 marzo alle 18 alla Vitrifrigo Arena, sono in vendita come sempre in tutti i punti vendita Vivaticket e online sullo stesso circuito, poi domenica saranno disponibili anche alla biglietteria del palas a partire dalle 16. I prezzi dei vari settori: Curva Marco Piccoli (settore K2) 15 euro intero e 10 euro ridotto; settore K1-K3 20 euro intero e 15 ridotto; Tribuna laterale 30 euro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A2. Vuelle, la società ci riprova e chiama i suoi tifosi. Anche contro Cremona aprirà il terzo anello

Leggi anche: Volley A2, Virtus Aversa: tre gare in una settimana, la società chiama a raccolta i tifosi

Leggi anche: Basket serie A2: la Fossa dei Leoni potrebbe raggiungere comunque la Toscana restando all’esterno del palazzetto. La Fortitudo anche a Livorno senza i tifosi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket serie

Temi più discussi: Basket, Serie A2: il Derby dell’Adriatico è della VL Pesaro; Pesaro fa suo il derby contro Rimini, ma vince anche il pubblico: quasi in 7 mila per il big match; Victoria Libertas Pesaro-Dole Basket Rimini 85-78. Espulso Marini; Basket, A2: VL Pesaro in sosta. Leka si gode la vetta: È di tutti.

Basket serie A2. Vuelle, la società ci riprova e chiama i suoi tifosi. Anche contro Cremona aprirà il terzo anelloLa Vuelle ci riprova e apre il terzo anello per la partita con la Juvi Cremona, prossima tappa della regular-season dopo la sosta dovuta alle qualificazioni ai Mondiali delle varie Nazionali. I biglie ... sport.quotidiano.net

Dalla Salda spazza via i dubbi sul futuro di Pesaro: «La sopravvivenza della Vuelle non è a rischio»L'amministratore delegato della Victoria Libertas Pesaro Alessandro Dalla Salda ha parlato del super Consorzio a Il Resto del Carlino: Com’è stato ... pianetabasket.com

BASKET SERIE B INTERREGIONALE. E’ IMPRESA, IL BASKET BCC PM SISTEMA PORDENONE ASFALTA CON GIOCO E RISULTATO IL CALORFLEX ODERZO, PER 83 A 79 DOPO IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE. - facebook.com facebook

Pronti per la 19ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com